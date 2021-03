De schaar mag erin! Djustin (11) heeft een bijzondere reden voor zijn knipbeurt

HOORN - Na een sluiting van een kleine drie maanden, mochten de kappers vandaag weer open. En dat werd hoog tijd, zo vond Djustin (11) uit Zwaag. Hij stond te trappelen om een knipbeurt, want zíjn coronakapsel spant de kroon: Djustin heeft namelijk drie jaar lang zijn haar niet geknipt. Hij wil het doneren, zodat er een pruik van gemaakt wordt voor kinderen die (tijdelijk) geen haar hebben.

Na z'n schooldag in groep 8 vertrekt Djustin vanmiddag richting de kapper. Drie jaar lang heeft hij zijn haar opgespaard. "Ik ben een beetje zenuwachtig", lacht hij op de stoep voor de kapper. "Maar ik vind zelf dat het nu tijd is."

Eigenlijk wilde hij voor de kerstdagen al naar de kapper, maar die moest op 15 december vanwege de lockdown de deuren sluiten. Op de stoep bekijkt Djustin voor de laatste keer zijn lange haar. "Als ik er zo naar kijk denk ik... Eigenlijk wel veertig centimeter", gokt hij.

Geïnspireerd door iemand anders

Djustin wil zijn haar doneren aan Haarwensen, dat pruiken maakt voor kinderen die (tijdelijk) geen haar hebben. Dat idee ontstond toen hij in het buitenland was. "In Frankrijk heb ik een keertje een meisje gezien, die ging haar haar doneren", vertelt Djustin. "En toen wilde ik dat eigenlijk ook doen."