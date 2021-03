Handbalster Danique Boonkamp keert na vijf terug bij SEW

HALLE - Vanaf aankomend seizoen speelt Danique Boonkamp weer op het oude nest bij SEW uit Nibbixwoud. De 24-jarige handbalster komt over van het Duitse SV Union Halle-Neustadt. Die club speelt in de Bundesliga, het hoogste niveau van Duitsland.

Boonkamp vertrok in 2016 naar SG 09 Kirchhof uit de tweede Bundesliga. "Ik heb het altijd naar mijn zin gehad in Duitsland, maar vorig jaar was ik vier maanden in Nederland vanwege corona", begint Boonkamp over haar keuze. "Ik woonde met mijn vriend samen en dichtbij familie en vrienden. Op een gegeven moment begon ik te merken hoe erg ik dat heb gemist. Je mist ze natuurlijk altijd, maar corona zorgde er wel voordat ik er anders tegenaan ging kijken."

De keuze van de handbalster ging niet over één nacht ijs. "Het is een lastige beslissing geweest, omdat ik vijf jaar in Duitsland heb gespeeld. Als klein meisje droomde ik er al van om in de Bundesliga te mogen spelen. Daar heb ik mijn hele leven voor getraind. Ik keer nu bij SEW terug in een andere rol."

