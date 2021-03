Gooise Meren krijgt geen 'stemstraat', wel rijdend stembureau langs verzorgingshuizen

Een stemstraat zou het voor stemmers veiliger moeten maken om hun stem uit te brengen. Vanuit de auto stemmen - en dus niet in een stemhokje - zou de kans op verspreiding van het coronavirus verkleinen, zo was de gedachte van de D66-fractie. De partij wil de drempel om te gaan stemmen voor iedereen, ook in coronatijd, zo laag mogelijk houden. Dus ook voor mensen die vanwege het coronavirus angstig zijn om de deur uit te gaan.

Gooise Meren heeft besloten geen stemstraat in te richten, omdat het stelt dat de stembureaus al veilig genoeg zijn ingericht. Zo zijn er vier stembureaus meer dan normaal, om de drukte met stemmers goed te spreiden. Op elk stembureau kan volgens de gemeente meer dan voldoende afstand worden gehouden.

Daar komt nog eens bij dat er op meerdere stembureaus ook twee dagen voor de verkiezingen van 17 maart al gestemd kan worden.

Rijdend stembureau

Wel neemt de gemeente Gooise Meren extra maatregelen om de kwetsbare bewoners van verzorgingshuizen zo veilig mogelijk te laten stemmen. Een rijdend stembureau gaat op de dag van de verkiezingen alle verzorgingshuizen langs om ouderen te kunnen laten stemmen.