Commissaris van de Koning: 'Declaratiegedrag Everduim (DENK) dient niet als voorbeeld'

"Fracties verschillen qua omvang en samenstelling. Daarom is het goed dat de verordening de partijen de ruimte biedt om uitgaven gedeeltelijk naar eigen inzicht te doen. Transparantie is dan van belang en de declaraties kunnen dus openbaar gemaakt worden zodat partijen verantwoording kunnen afleggen", aldus de Commissaris van de Koning.

Maar er zaten ook flink wat opvallende declaraties tussen. Zo werd meerdere malen eten besteld, terwijl Everduim en zijn collega's zelden te zien waren bij vergaderingen. Maar ook werd er snoep van gekocht en werd een Surinaams diner voor 50 personen (1.025 euro) opgevoerd als representatiekosten. Daarnaast zaten er ook hotelkosten tussen en een bon van 700 euro voor drie nachten in een vakantiepark. Ook werd er 58 euro gedeclareerd aan toegangsbewijzen voor pretpark Walibi als fractie-uitje. In totaal ging het om drieduizend euro.

"Het is niet wat we bij andere fracties zien. Hoewel de declaraties rechtmatig waren, is het de vraag of je het op die manier moet doen. De wijze van declareren was uitzonderlijk en strekt niet tot voorbeeld", aldus de Commissaris van de Koning.

Spookstatenlid

Gideon Everduim werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 verkozen als Statenlid namens DENK.

In oktober vorig jaar bleek dat hij niet meer kwam opdagen bij Statenvergaderingen en commissievergaderingen, maar nog wel zijn vaste vergoeding à 1.200 euro per maand ontving. Van de zestien Statenvergaderingen die op dat moment sinds zijn verkiezing hadden plaatsgevonden, had hij er slechts acht bijgewoond, waarvan één maar heel kort. De laatste keer dat hij een vergadering volledig had bijgewoond, was in april 2020.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ging met hem in gesprek en benadrukte dat zijn deelname aan vergaderingen essentieel is voor het democratisch proces. Dat gesprek leidde nergens toe, want ook de vergadering erna schitterde Everduim door afwezigheid.

In november bevestigde het landelijk bestuur van DENK aan NH Nieuws dat het Statenlid burn-outklachten had en zich daarom had ziekgemeld. Omdat het er niet naar uitzag dat hij zijn taken snel weer zou kunnen oppakken, is Everduim vervangen door Süleyman Koyuncu.