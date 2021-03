Bouw appartementen in centrum goedgekeurd: 'Meer reuring na sluitingstijd'

BEVERWIJK - Het voormalig KPN gebouw aan de Breestraat zal officieel plaats maken voor 47 appartementen. De Amsterdamse projectontwikkelaar Jan-Willem Dontje heeft vandaag de vergunningen ontvangen voor de bouw van het project. De gemeente Beverwijk is blij met de komst van woningen in de winkelstraat en hoopt zo op meer reuring ook buiten de winkeltijden.

Op de hoek van de Breestraat staat nu nog het oude KPN gebouw, dat al jaren leegstaat. Op die plek en het aangrenzende stukje Nieuwstraat zullen twee winkels en 47 luxe koopappartementen komen.

Hoewel Dontje van de gemeente een vergunning heeft gekregen om het het te slopen, wil hij het pand liever transformeren. Dit omdat het duurzamer is en een transformatie, waarbij de kolommen blijven staan en de appartementen er tussenin worden gebouwd, goedkoper uitvalt.

Transformatie

"Aanstaande maandag hebben we afgesproken met de gemeente en hopen we dat we alsnog een vergunning kunnen krijgen om het oude KPN gebouw te transformeren. De huidige bebouwing op de Nieuwstraat, waaronder een feestwinkel en een kledingwinkel zullen we wel slopen. Daar komt volledige nieuwbouw", aldus Dontje.