Vakbonden willen beter loon werknemers tuinzaadbedrijven: "Dit is een fooi"

WEST-FRIESLAND Er moet een betere cao komen voor de werknemers van tuinzaadbedrijven. De vakbonden FNV, CNV en De Unie vinden dat er nu geen goed bod ligt voor de in totaal 6000 werknemers. "Diep triest. Er wordt gigantisch veel geld verdiend in de zaadbranche, dat ze nu maar met anderhalf procent komen voelt als een fooitje", aldus een werknemer van een van de zaadbedrijven.

Wat de bonden ook nog steekt is dat de bedrijven niet op centraal niveau invulling willen geven aan de afspraken uit het Pensioenakkoord. "Ik werk wel bij een goed bedrijf, ze zijn hier goed voor het personeel. Dus als het niet collectief wordt geregeld, dan komt het voor ons hier wel goed. Maar dat is niet bij alle tuinzaadbedrijven zo", aldus de werknemer die liever anoniem wil blijven. Daarom vindt hij het belangrijk dat er collectief afspraken komen.

"De tuinzaadsector heeft ondanks corona gewoon goed doorgedraaid, veel beter dan gemiddeld in de BV Nederland. Het is daarom voor ons onbegrijpelijk dat de werkgevers met een loonbod komen van anderhalf procent en daarmee niet eens de inflatie corrigeren", aldus Jeroen Warnaar, die cao-onderhandelaar is bij CNV Vakmensen.

De vakbonden merken dat het erg lastig is om de informatie die ze hebben uit de onderhandelingen, te delen met de werknemers van de tuinzaadbedrijven. "In sommige bedrijven weigeren ze zelfs om hun communicatiekanalen beschikbaar te stellen voor vakbondsinformatie. Wij hebben deze signalen gedeeld met de werkgeversdelegatie en er nogmaals op aangedrongen dat de vakbonden gewoon hun werk kunnen doen", vertelt Jeroen Brandenburg, bestuurder bij FNV.

Verdere acties

De bonden zijn nu bezig met een petitie vanuit de werknemers, om zo hun eisen kracht bij te zetten. Verdere bereidheid tot acties, zoals flyeren of staken, is er volgens de anonieme werknemer nog niet. Dat komt volgens hem ook, omdat niet veel mensen in de zaadsector lid zijn van een vakbond. "Ik heb wel eens tegen de jongere collega's gezegd, jullie zijn de toekomst. Werkgevers zien ook dat het ledenaantal niet groot is en gebruiken dat in de onderhandelingen."

Wanneer de petitie van de vakbonden wordt aangeboden, is nog niet bekend.