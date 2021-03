Vier maanden na Moshins dood wordt er weer geknipt in zijn zaak: "Hij wordt gemist"

LAREN - Dat kappers vandaag na een lange gedwongen sluiting weer hun schaar in het haar van hun klanten mogen zetten, is voor velen een feestdag. Voor Milou en Coen Smit is dat niet anders. Vandaag openen ze hun kersverse kapperszaak in het hartje van Laren, maar wel met een dubbel gevoel. De kapsalon was de zaak van kapper Moshin, die vier maanden geleden om het leven kwam door een koolmonoxidevergiftiging. "Het voelt hier nog naar hem", zegt Milou.

Moshin overleed afgelopen november na een dag hard werken in zijn toen nog gloednieuwe kapperszaak. Pas een paar maanden eerder had hij besloten te stoppen met zijn werk als kapper in Weesp en een eigen zaak te beginnen. Razendsnel had hij een vaste groep klanten om zich heen.

Het voelt voor Milou en Coen vandaag dan ook gek om de deuren van 'hun' kapperszaak voor het eerst open te slaan. Ze kenden Moshin door en door. "Moshin was een onwijs goede kapper. Hij knipte ook mijn haar. Ik zat bijna elke week wel in zijn stoel. Daardoor zijn we ook echt vrienden geworden", vertelt Coen, die voor de komst van Moshin ook knipte in de kapsalon in Weesp.

"Sowieso hangen we hier nog een foto op van Moshin, zodat we altijd even naar hem kunnen kijken"

Toch was het zeker geen uitgemaakte zaak dat Milou en Coen ook meteen 'ja' zouden zeggen. "Het voelde niet goed om de zaak over te nemen en er vrolijk verder te gaan alsof er niets gebeurd was", vertelt Coen. "Maar ik ben er over na gaan denken en heb lang met zijn familie gepraat. Toen ben ik tot de conclusie gekomen dat het misschien wel goed zou zijn. Hij heeft er ook niks aan als we het niet zouden doen."

Gesprekken over Moshin

Van het een kwam het ander en na een flinke verbouwing sloegen de deuren van de nieuwe kapperszaak vandaag voor het eerst open.

De eerste klanten zaten nog niet op de stoel of de gesprekken gaan al over Moshin. Je merkt nu al dat er echt veel over hem gesproken wordt, hij was ook echt geliefd bij ondernemers hier in de buurt", zegt Milou. "Het voelt hier ook nog naar hem, alsof hij over onze schouders meekijkt. Ik denk dat hij heel trots zou zijn. Sowieso hangen we hier nog een foto op van Moshin, zodat we altijd nog even zelf naar hem kunnen kijken. En misschien bedenken we nog iets als een jaarlijks gedenkmoment om hem op die manier te blijven gedenken."

Het starten van de nieuwe kapperszaak is voor Milou en Coen een grote stap, zeker nu in coronatijd. "Voor deze nieuwe zaak kregen we ook geen geld vanuit de overheid, omdat deze helemaal nieuw is. Al het spaargeld is echt op. Toch ben ik heel blij met de keuze, nu ik weet dat we weer open mogen. We kunnen nu de spirit van de barbershop laten blijven door bestaan."