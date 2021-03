School zet foodtruck in om opleidingen te promoten in coronatijd: "Je moet creatief zijn" - NH Nieuws

"Ik merk vanuit mijn rol als decaan dat leerlingen die normaal 'in het echt' komen kijken bij opleidingen, dat nu alleen online kunnen doen", zegt Ineke Huiberts van het Clusius College in Alkmaar. "Er gaat eigenlijk niks voor ze door en uit het niets moeten ze iets kiezen. Wij willen ze toch wat leuks meegeven, zodat ze zien wat we doen."

Bij de locatie in Alkmaar is een grote, zilverkleurige foodtruck voor de deur neergezet. "Kijk: dit zijn meelwormen. Ze zijn gevriesdroogd. Dit is het voedsel van de toekomst", legt één van de docenten uit aan een potiëntiele leerling. "Ik heb mijn keuze al gemaakt", zegt Thomas die dit jaar eindexamen doet. "Ik ga hierna de opleiding Dierverzorging doen. Maar ik vind het wel heel slim van ze dat ze zo de opleidingen promoten."

Goed voelen

Bibi doet dit jaar ook eindexamen. Ze heeft nog geen idee wat ze daarna wil doen. "Ik hoop dat ik vmbo-kader kan doen, maar anders moet ik echt een opleiding kiezen", zegt ze. "Vroeger wist ik precies wat ik wilde worden, maar nu heb ik echt geen idee. Gelukkig kan je nog wel wisselen, maar de druk is er best wel om meteen goed te kiezen."

"Alle scholen hebben hier natuurlijk mee te maken", zegt Ineke Huiberts over alle coronabeperkingen. "Wij gaan daarom heel Noord-Holland door, van Den Helder tot Amsterdam. Ik merk dat ik nu al heel veel gesprekken heb gehad, omdat leerlingen een keus moeten maken maar denken 'ik ken die hele school niet'. En wat belangrijk is bij een keuze, is dat ze zich goed voelen bij de mensen waar ze terechtkomen. En dat hopen we hiermee te laten zien."