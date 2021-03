Zelf een spookhuis bouwen: Floris (18) draait zijn hand er niet voor om

Wognum - Hij begon op zijn twaalfde met zijn vader aan een spookhuis op hun dakterras. Nu zes jaar later heeft Floris van der Meer uit Hoorn de smaak goed te pakken en heeft hij in drie maanden tijd een nieuw spookhuis gebouwd op een opvallende plek. Tussen de opslagruimtes in een bedrijfsverzamelgebouw in Wognum pronkt zijn nieuwste spookhuis.

Het dakterras waar het vorige spookhuis stond was te klein. "Ik wou een andere plek, omdat ik wou uitbreiden. Deze is ook een slag groter, en het is allemaal professioneler geworden", aldus Floris. Het bouwwerk op het balkon is dan ook verdwenen en Floris hergebruikte alleen wat kleine elementen aan de buitenkant van het nieuwe spookhuis.

Of Floris later ook zelf op kermissen wil gaan staan met zijn spookhuis betwijfelt hij: "Dat lijkt me ook wel leuk, alleen dat reizen van stad naar stad zie ik niet zo zitten."