Willem de Beukelaer maakt documentaire over de horeca: "De verhalen zijn anders"

In twee dagen is de documentaire 'Binnenkort te huur' gedraaid. "Ik ben naar horecaondernemers gegaan in Alkmaar, Volendam, Edam en Amstelveen", maar filmmaker Willem de Beukelaer had zo nog meer verhalen in beeld kunnen brengen. "Ik weet er nog wel twintig."

Verschillende verhalen

De verhalen gaan over het overleven van de coronacrisis als horecaondernemer. Zo krijgt de kijker te zien wat mensen er allemaal voor doen. In Alkmaar is de SRV-man terug, worden er in het hele land veel maaltijden aan de deur afgeleverd en doen sommige horecaondernemers aan livestreams.



Horecaondernemer Vincent Veerman uit Volendam heeft twee jaar geleden Sjaakie's Café overgenomen. "Ik doe mee met de documentaire om te laten blijken wat er echt aan de hand is. Heel veel mensen denken dat de horeca enorme steunpakketten krijgt."



In werkelijkheid is dat voor Veerman € 4400 in drie maanden. Dit terwijl hij maandelijks aan vaste lasten al € 5000 euro kwijt is. "Iedere euro grijp ik aan. Ik ben alles in het werk aan het stellen om te overleven. Totdat je straks je huis moet verkopen."

Tekst gaat door onder de foto.