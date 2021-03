'Heterdaadje' blijkt iets onschuldiger: politie rukt met zes auto's uit voor een kat

DEN HELDER - Een vallende vaas en een hoop gerommel: even dacht een inwoner van Den Helder vannacht dat er werd ingebroken in zijn huis. Hij belde meteen het alarmnummer en de politie stond razendsnel voor zijn deur. De oorzaak bleek een stuk onschuldiger: er was een kat binnengeslopen.

Aanvankelijk leek er inderdaad een ongenode gast in het huis te zijn: de balkondeur op de eerste etage stond open en binnen blafte de hond van de bewoner. Maar al gauw bleek een kat de oorzaak van alle consternatie.

"De buurtkat had de balkondeur open gekregen, was de woning in gegaan en naar beneden gelopen", ontdekte de politie. Maar in het huis bleek ook een hond te zijn en het dier schrok zich rot. "Daardoor was een vaas omver gegaan en daar werd de bewoner wakker van."

De kat zat nog steeds in het huis toen de politie naar binnen ging.

De kat is door de politie buiten de deur gezet. "Op onze preek gaf hij geen reactie en liep zonder om te kijken of commentaar te geven weg. Soms is wat wij ter plaatse aantreffen heel iets anders dan wat wij in onze gedachten hebben als wij op een melding af gaan", blikt de politie terug.