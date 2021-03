Na jaren van vertraging wordt versteend dorpsplein eindelijk opgevuld met groen

"Het moet een belevingsplein worden", legt Jan Roelofsen, bestuurslid Huisduiner Belang, uit, "een groen, warm belevingsplein."

De plannen zijn ontstaan uit de Omgevingsvisie Huisduinen. "Dat was een pilotproject in Noord-Holland. Er is een hele procedure met de bewoners aan vooraf gegaan. Vanuit de Omgevingsvisie zijn we gestart met de herinrichting van het dorpsplein. Dat was een van de elementen die daaruit voortkwam."

Duinachtig

De grootste problemen zaten in de verstening van het plein. Roelofsen: "Want wil je een gezellig plein hebben, moet je het anders inrichten." Op de tekening zijn veel bomen en groen ingetekend. "Het wordt een beetje duinachtig, de duinen worden het plein op gebracht."

De maatregelen worden niet alleen genomen voor een mooier uiterlijk, maar ook om te voorkomen dat automobilisten nog langer hard rijden op het plein. Melany Tegelberg zat in de werkgroep van de herinrichting van het dorpsplein. "Ik kan niet wachten, snel maar beginnen, zou ik zeggen. We zijn al drie jaar bezig en ik denk dat het heel fraai gaat worden."

Parel

Eind maart wordt begonnen met het riool. Na een zomerstop wordt in september verdergegaan met de bestrating. Eind dit jaar moeten alle werkzaamheden zijn afgerond. "De bedoeling is dat je doorkijkt naar de mooie trap op de dijk", zegt Tegelberg. "Die trap wordt later ook meegenomen in de opknapbeurt. Langzaam maar zeker wordt dit dorp, dat nu al prachtig is, echt een parel van de Noordkop."

