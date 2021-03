Weesper wethouder De Lange wordt burgemeester Landsmeer

WEESP - Léon de Lange, nu nog wethouder van Weesp, wordt de nieuwe burgemeester van Landsmeer. De gemeenteraad van Landsmeer heeft de D66'er gisteravond voorgedragen. De Lange volgt Dennis Straat op, die het afgelopen anderhalf jaar waarnemend burgemeester was.

De Lange werd door de gemeenteraad voorgedragen nadat 24 kandidaten solliciteerden voor het burgemeesterschap van Landsmeer.

De raad noemt de Weesper een 'uitstekende burgemeester' voor de toekomst van Landsmeer. "Hij is een kandidaat met bestuurlijke ervaring als wethouder in het lokale bestuur. Hij toont zich een gedegen, kundige persoon die beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Léon de Lange brengt ervaring mee op het gebied van een fusie. Hij straalt rust uit en heeft een optimistische kijk op zaken", aldus Landsmeer.

Gemeentefusie

Landsmeer kijkt nog altijd of het kan fuseren met een andere gemeente. Dat is ook een opdracht van de provincie om de bestuurskracht van de gemeente te versterken. Die fusie komt, ondanks enkele pogingen, tot nu toe maar niet van de grond.

De Lange heeft ervaring op het vlak van gemeentefusies. Met hem als wethouder besloot de gemeente Weesp twee jaar geleden te fuseren met de gemeente Amsterdam.

Weesp fuseert per maart volgend jaar met Amsterdam, maar dat gaat De Lange dus niet meer meemaken. Zijn installatie als burgemeester van Landsmeer is zoals het er nu naar uitziet op 19 mei.