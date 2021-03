De Peiling: Toerisme in Amsterdam, vloek of zegen?

AMSTERDAM - Veel bewoners van de Amsterdamse binnenstad genieten van de rust die de coronacrisis met zich meebrengt. Dat is heel wat anders dan de hordes toeristen die zich normaal als lemmingen door de straten persen. Daartegenover staat dat de hoofdstad economisch zwaar getroffen wordt door diezelfde coronacrisis. Juist omdat er geen toeristen meer zijn. Wat vind jij? Is toerisme een vloek of een zegen voor de stad?

In het laatste coronavrije jaar, 2019, ontving Amsterdam 9 miljoen toeristen. Een toename van 9 procent vergeleken met het jaar ervoor. Dat is een stuk meer dan het aantal toeristen dat op Rotterdam (1,2 miljoen) en Den Haag (1 miljoen) afkomt. De hoofdstad was in dat jaar zelfs populairder onder toeristen dan Barcelona, Milaan en Berlijn.

Aanpak gemeente

Burgemeester Femke Halsema wil het aantal toeristen in Amsterdam terugdringen. Daarvoor werkt de gemeente aan een plan om met name het toerisme op de Wallen te verminderen. Burgemeester Halsema wil ook het aantal sekswerkers terugbrengen en de verkoop van softdrugs aan toeristen verbieden. Verder zijn er plannen voor de bouw van een groot erotisch centrum waar sekswerkers en horeca worden ondergebracht.

Ook waren er de afgelopen jaren verschillende initiatieven om buitenlandse bezoekers naar andere delen van Nederland te lokken, zoals naar de stranden, bloemenvelden en molens boven Amsterdam bijvoorbeeld. Maar de aantrekkingskracht van de grachten, coffeeshops en grote musea won tot aan 2020 nog steeds.

Zwaar getroffen

Na de enorme toestroom aan toeristen in 2019, kreeg Amsterdam een flinke klap te verduren. De stad is één van de zwaarst getroffen regio’s in de huidige crisis. Dat komt doordat de toerismebranche, de horeca en de cultuursector door de huidige maatregelen stilliggen en hiervoor betaalt de stad een hoge prijs. Zo blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) dat de economie van Amsterdam tussen de zes en zeven procent kromp in het derde kwartaal van 2020. Aan de andere kant zorgt het gebrek aan toerisme voor rust in de straten van Amsterdam. Er zijn geen rijen meer, geen geluidsoverlast en er is minder afval.

Vandaar onze vraag: weegt de leefbaarheid op tegen het economisch herstel van de stad? Is het massatoerisme in Amsterdam juist een vloek of een zegen? Laat het ons weten in De Peiling.