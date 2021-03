LIVE NH Sport: sc Heerenveen of Ajax naar de bekerfinale in De Kuip?

AMSTERDAM - Om 21.00 uur gaat de bal in Friesland rollen in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Lukt het Ajax vanavond om ten koste van sc Heerenveen de eindstrijd in Rotterdam te bereiken of sneuvelt de ploeg van trainer Erik ten Hag? Je hoort het in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Ajax won de beker in 2019 (foto) door in de finale Willem II met 4-1 te kloppen. Vorig seizoen eindigde het bekeravontuur in de halve finale doordat FC Utrecht (2-0) te sterk was.

Dit seizoen legde Ajax een zware bekerroute af. In een spectaculair duel wonnen de Amsterdammers ternauwernood van FC Utrecht (5-4) en moesten ook AZ (0-1) en PSV (2-1) er daarna aan geloven.

sc Heerenveen versloeg achtereenvolgens FC Emmen en TOP Oss, waarna het met een Houdini-act in de kwartfinale ook het treffen met Feyenoord overleefde. De Rotterdammers zetten sc Heerenveen op een 3-1 achterstand, maar na een rode kaart voor Steven Berghuis bogen de Friezen die achterstand om in een 4-3 overwinning.

Bij Ajax ontbreken woensdagavond de geschorste Devyne Rensch en Nicolas Tagliafico. Noussair Mazraoui is geschorst. Je commentator in Friesland is Edward Dekker.

De finale van de KNVB-beker is zondag 18 april. Tegenstander is Vitesse dat dinsdagavond VVV-Venlo uitschakelde (2-0).