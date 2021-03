Stichting start lokale Wandelmaatjes: "In je eentje eropuit doe je minder snel"

VELSEN-NOORD/ SANTPOORT-NOORD - De roep om (meer) te bewegen is groot, maar wie alleen is trekt toch niet zo snel de wandelschoenen aan, realiseerde Judith de Ruyter van Stichting Welzijn Velsen zich. Nadat ze op internet het landelijke project Wandelmaatjes was tegengekomen, besloot ze vorige week een lokale variant op te zetten. De eerste match is inmiddels een feit.

De gedachte achter Wandelmaatjes is voor veel mensen herkenbaar en juist in deze tijd zeer welkom. "We bewegen minder, zien minder mensen en missen het sociale contact", aldus De Ruyter. "Een ander voordeel is dat als je met iemand afspreekt om te wandelen, je ook een stok achter de deur hebt om echt naar buiten te gaan", voegt ze toe.

De manier waarop mensen aan elkaar worden gekoppeld heeft iets weg van een datingbureau. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een vragenlijst. Hierop vul je in wie je bent en waar je woont, maar ook hoe vaak je wilt wandelen, op welke dagen en welke afstand. De Ruyter kijkt naar aanleiding van de vragenlijsten wie het best bij elkaar past. Daarna plant ze een kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt.

Santpoort-Noord

Collega Janneke Cluistra vond het zo’n goed idee dat zij gelijk aanhaakte en Wandelmaatjes opstartte in Santpoort-Noord. "Ook hier merk je dat er behoefte is aan om naar buiten te gaan en mensen te ontmoeten. Maar in je eentje eropuit gaan, dat doe je niet zo snel. Dat geldt niet alleen voor ouderen, er zijn nu zoveel jonge mensen die dagelijks vanuit huis werken of studeren en bijna niemand zien", legt Cluistra uit.