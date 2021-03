Burgemeester Hoorn heeft corona: "Heb alleen lichte klachten"

HOORN - De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg is maandagmiddag positief getest op corona. Dat maakt hij bekend in een brief aan de gemeenteraad. En daarmee is hij geen uitzondering, want Hoorn en de regio kent de hoogste uitbraak sinds het begin van de coronacrisis.

Zondagmorgen kreeg de burgemeester lichte klachten, ging in thuisquarantaine en liet zich testen. En die bleek dus positief. "Net als voor veel mensen die besmet raken is het ook voor mij onduidelijk hoe en waar deze besmetting precies heeft plaatsgevonden. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die ikzelf in acht neem, blijkt maar weer dat we het virus niet moeten onderschatten. En dat je je snel moet laten testen, ook bij milde klachten."

Hoorn piekt met besmetting

Het gaat de laatste weken niet goed met de besmettingen in Hoorn blijkt ook uit de laatste cijfers. Nergens in West-Friesland werden de afgelopen weken zoveel besmettingen gemeld als daar (443). Nieuwenburg liet gisteren bij Nieuwsuur weten voorstander te zijn van het heropenen van de terrassen. "Ik ben daar voorstander van. De horeca-ondernemers in Hoorn zijn uitstekend in staat om die terrassen gereguleerd open te stellen."

De zorgen in de regio zijn ondertussen wel groot. De ziekenhuizen in het noorden van Noord-Holland, en dus ook het Dijklander Ziekenhuis, liggen vol. Daardoor moeten patiënten worden overgeplaatst. Directeur Martin Smeekes van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zei dat daarom een zwart scenario wordt voorbereid en dichterbij dan ooit is.

Lichte klachten

In de brief zegt Nieuwenburg dat het goed met hem gaat. "Gelukkig heb ik alleen lichte klachten en blijf ik natuurlijk thuis totdat ik geen symptomen meer heb."