Versoepelingen in de lockdown: zij mogen weer aan het werk vandaag

NOORD-HOLLAND - "We staan te springen", vertelt de Texelse kapster Cocky Penha. Vandaag mogen onder meer kapsalons en winkels hun deuren weer (deels) openen. Een reden voor een klein feestje bij veel ondernemers.

v.l.n.r: Bert Kops, Cocky Penha en Mary Borsato - Eigen foto/Eigen foto/NH Nieuws

Sinds gisteren is Penha al bezig om haar salon gezellig en schoon te maken voor haar klanten. "We zijn van 07.00 tot 19.00 uur bezig geweest. De etalage hebben we opgevuld met paashazen om alles gezellig te maken." Dat de deuren weer open mogen is voor haar een opluchting. "We staan allemaal te popelen. Het is klaar met al die negativiteit om ons heen." Om de opening te vieren, heeft de Texelse kapster wat champagne ingeslagen. "Alle klanten krijgen bij binnenkomst een glaasje om het te vieren."

Eigen foto Cocky Penha

Iemand die het iets minder positief inziet, is worstelaar en sportschoolhouder Bert Kops uit Amsterdam. Volgens hem zijn de versoepelingen een druppel op een gloeiende plaat. "We mogen iets meer, ja. Ik heb een tuin en daar gaan we met de jeugd trainen en doen personal trainingen aan de overkant. Ik wil gewoon de gehele sportschool open. Het schiet niet op zo."

Bert Kops

Ook de Amsterdamse sportschoolhouder Markus Torenstra is niet blij. "Er is vrij weinig veranderd voor ons. Ik vind het schandalig. We kunnen makkelijk één-op-één-trainingen binnen geven. Klanten hebben sport nodig."

Champagne staat klaar Bij de bruidszaak van Mary Borsato hebben ze er alle vertrouwen weer in. "We hebben er ongelofelijk veel zin in. Het is een feestje dat we weer open mogen." Winkels mogen voor minstens 10 minuten maximaal 2 mensen per verdieping weer ontvangen. In de winkel van Mary komt er de komende tijd zowel 's ochtends als 's middags één bruid. Borsato heeft vooral de gezelligheid gemist de afgelopen tijd. "Heerlijk die ongedwongen sfeer. Mensen hebben ons gemist en wij hebben hun net zo goed gemist."

Mary Borsato van de Witte Markies - Priscilla Overbeek & Carolien Hensbergen / NH Nieuws