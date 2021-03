Geen Tagliafico, Rensch en Mazraoui tegen Heerenveen

AMSTERDAM - Ajax-trainer Erik ten Hag mist woensdag in de bekerwedstrijd tegen Heerenveen in de achterhoede een aantal spelers. Tagliafcio en Rensch zijn geschorst terwijl Mazraoui er voorlopig niet bij is. "Hij heeft een bal op zijn oog gehad en daardoor heeft hij schade aan zijn gezichtsvermogen", aldus Ten Hag.

Ook staan er drie spelers op scherp bij Ajax. Te weten Tadic, Alvarez en Schuurs. Toch gaat de Ajax-trainer geen spelers sparen. "Dat doe ik pas bij een hele veilige voorsprong. Tot die tijd houd ik daar geen rekening mee. Wij stellen het sterkste elftal op. Wij willen die finale halen."

Quote "Wij stellen het sterkste elftal op. Wij willen die finale halen" Ajax-trainer Erik ten hag

Heerenveen - Ajax Woensdag om 21.00 uur gaat Ajax dus op bezoek bij Heerenveen. Heerenveen-trainer Johnny Jansen liet eerder op dag weten dat het een "vechtwedstrijd" gaat worden. "Wij zitten in een goede flow en zijn fit. Het is een wedstrijd op zich. Do or die", countert Ten Hag.

Tadic vs. Dumfries Ook ging het nog even over de bonje die Tadic en Dumfries afgelopen zondag met elkaar hadden tijdens PSV - Ajax (1-1). "Tuurlijk is het niet onbesproken gebleven. Soms lopen emoties hoog op. Dat hoort bij voetbal. Het gaat wel eens over de top, maar wij zijn topsporters en je wilt het maximale. Daarna is het een streep eronder", blikte Ten Hag terug op het bekvechten van beide aanvoerders.

De wedstrijd Heerenveen- Ajax is te volgen in de extra radio-uitzending van NH Sport met daarin ook een liveverslag van Almere City FC - FC Volendam. De uitzending met Rob Mooij en Stef Swagers begint om 19.00 uur.