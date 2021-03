Tussen alle grote namen prijkt gamemaker Tomas als kanshebber voor prestigieuze prijs

AMSTERDAM - De Noord-Hollandse spelontwikkelaar Tomas Sala is genomineerd voor een Bafta-award, een van de meest prestigieuze prijzen in de gamewereld. Zijn titel The Falconeer is volgens de Britse jury een van de 'beste debuten' in de industrie. Het is een kroon op de vele jaren werk die hij in zijn eentje in het project stak, zegt Sala tegen NH Nieuws.

Het nieuws over zijn nominatie kwam vrij onverwacht. Hij zat in de auto om zijn kinderen op te halen, toen hij een groepsgesprek kreeg. "Mijn uitgever belde me en ik zag dat er zeventien mensen in het gesprek zaten. Dus ik dacht wel: hier is wat aan de hand. Hartstikke leuk. Het kwam vrij ongepland, een beetje als een verrassing."

Want het is best bijzonder om in je eentje tussen een rij andere hele grote titels uit de videogamewereld te staan, zegt hij. "Waar miljoenen in omgaan. En ik doe het in mijn eentje, in Nederland. Het is een heel bijzonder ding en dat voelt heel goed."

De jury vindt Tomas spel The Falconeer een van de beste debuutgames van het afgelopen jaar. Het kwam eind vorig jaar uit, nadat hij er in zijn eentje jaren vanuit huis aan had gewerkt.

Burn out

Voordat hij aan het solo-project begon, had Sala zijn eigen bedrijf in Amsterdam, waar hij met meerdere mensen aan videogames werkte. "Daar ben ik toen mee gestopt. Ik kreeg vijf jaar geleden een burn out. Ik merkte dat ik vastliep in het werk en vond het moeilijk om leiding te geven aan mensen. Ik ben niet het meest georganiseerd als mens."

Dat was het moment dat hij besloot om zich vol op een project te storten dat volledig van hem zelf is. Een spannende beslissing die niet zonder risico was, zegt hij ook nu. "Ik heb een gezin, inmiddels heb ik drie kinderen. Achteraf kan je eigenlijk pas goed inschatten hoe groot het risico is geweest. Het is een hele grote industrie en je bent een kleintje. Dan moet je toch proberen ervan te leven, maar het lukte."