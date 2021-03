Dorpsraad geïrriteerd: "Petitie creëert onnodige vete, wij zijn óók trots op ons staal"

WIJK AAN ZEE - De petitie ‘Trots op staal uit de IJmond’ van Tata Steel vakbond FNV is inmiddels ruim 8000 keer ondertekend , maar Dorpsraad Wijk aan Zee vindt het storend dat de FNV spreekt over een 'tegengeluid'. "Wij zijn òòk trots op ons staal, het is zonde dat de FNV een onnodige vete creëert. Uiteindelijk willen we allebei precies hetzelfde: een groen en duurzaam bedrijf dat nog jarenlang voort kan", stelt Vera van Waardenburg van de Dorpsraad.

In een open brief aan de leiding van de FNV schrijft Van Waardenburg dat de dorpsraad niet tegen het staalbedrijf is en ook geen sluiting propageert. Ze stelt dat de dorpsraad strijdt voor het welzijn van het dorp, maar dat deze wordt geschaad door de permanente, ongezonde uitstoot vanaf het terrein van Tata Steel. "Daar vragen wij aandacht voor, niets meer maar ook niets minder", schrijft Van Waardenburg in de brief.

Wat Van Waardenburg vooral irriteert is de polariserende opmerking van de FNV. "Ze hoeven geen tegengeluid te laten horen, want wij vinden banen en euro’s ook belangrijk. We willen allemaal de ultieme omstandigheden voor arbeiders en omwonenden. Maar wel zo schoon en duurzaam mogelijk."