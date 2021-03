Camping Aardenburg mag blijven: beloning na 'schrijffoutje' gemeente

WIJK AAN ZEE - Kampeerterrein Aardenburg mag minimaal tot 2036 in Wijk aan Zee blijven. Dat is het gevolg van een uitspraak van de kantonrechter.

De gemeente zegt nu dat die datum een schrijffout is en vocht dat voor de rechter aan. Het had '30 september 2026' moeten zijn. De kantonrechter gelooft niet in een schrijffout, omdat 31 maart 2017 volgens haar niet 'zomaar' is gekozen. René Cossé, voorzitter van kampeerterrein Aardenburg, is dolblij met de uitspraak. "Vooral voor de mensen die hier al jaren staan. Alles bij elkaar hebben we toch een paar jaar actie gevoerd. Mooi dat dat wordt beloond."

De gemeente Beverwijk, waar Wijk aan Zee onder valt, was te laat met opzeggen van het contract. Het huurcontract gold tot 2026. In de overeenkomst is bepaald dat die termijn bij verstrijken weer met tien jaar zou worden verlengd, tenzij de huurovereenkomst door een van de partijen zou worden opgezegd voor 31 maart 2017.

"Ze hebben gewoon gezegd: weet je wat jongens, we zeggen gewoon dat het een schrijffoutje is"

Cossé noemt de uitspraak van de kantonrechter 'volkomen terecht'. Hij denkt dat de gemeente het bewust op een schrijffout heeft gegooid. "Waarschijnlijk is er een ambtenaar geweest die tegen het college heeft gezegd: jullie kunnen de huurovereenkomst wel willen opzeggen, maar de opzegtermijn is al verlopen. En ik denk dat toen in het kamertje is gezegd: weet je wat jongens, laten we doen alsof er een schrijffoutje is gemaakt. Maar gelukkig hebben we nog een goeie rechtspraak in Nederland."

Het is nog niet bekend of de gemeente Beverwijk in beroep gaat tegen de uitspraak. Dat kan tot 22 maart.