Grootste uitbraak sinds begin van de crisis, maar de Hoornse terrassen willen toch open

HOORN - Burgemeester Nieuwenburg is voorstander van de opening van de terrassen, en ook de horeca zit te wiebelen op hun stoel met dit mooie voorjaarsweer. Maar er is één groot probleem: Hoorn en de regio hebben te maken met de grootste coronauitbraak sinds het begin van de crisis. Dat ontmoedigt de horeca niet: "We hebben eerder bewezen dat we het kunnen. Ook nu kunnen we dat prima regelen", aldus René Stam, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hoorn.

"Ik weet het, het is een dooddoener, maar als de horeca niet open mag, dan loop je toch het risico het bij de supermarkt te krijgen of op straat. Je loopt overal het risico. En om dan nu het vermijden van het risico neer te leggen bij de horeca, dat gaat me wat te ver", aldus Stam.

NH Nieuws / Chantal Bos

Waar de lokale horeca eerder dacht rond half juni open te kunnen mikken ze nu op een eerdere opening. "Ik denk dat wij dat als Hoornse ondernemers prima kunnen regelen. Dat hebben we tijdens de vorige tijdelijke opening wel bewezen." Daarmee wuift hij de uitbraak niet weg, maar heeft hij er heilig vertrouwen in dat het op een veilige manier zou kunnen. "Wij hadden hier een terrasdirigent. Daar kon je je melden als je niet gereserveerd had. Iedereen werd geregistreerd en kreeg een plek toegewezen voor een bepaalde tijd. Daar waar het nodig was konden mensen zelfs getest worden. Er werd een hele aaneenschakeling van regels aangehouden om te zorgen dat het kon, en dan is het ook nog eens in de buitenlucht."

Roep om heropening Hoornse terrassen ondanks dreiging aantal besmettingen - NH Nieuws

Niet eerder waren er in Hoorn en de regio zoveel besmettingen als nu. Het Dijklander Ziekenhuis kan het aantal coronapatiënten niet meer aan en plaatst noodgedwongen mensen over naar andere ziekenhuizen in het land. Martin Smeekes , voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zegt bang te zijn voor een kettingreactie als er eenmaal groenlicht wordt gegeven dat de terrassen open zouden mogen. "Als de geest echt uit de fles gaat en iedereen zegt 'bekijk het maar, het helpt toch allemaal niet' en we gaan weer leven zoals we dat altijd deden, winkelen en op terrassen zitten [...] dan gaat het zeker fout", aldus Smeekes

Quote "We hebben eerder bewezen dat we het kunnen. Ook nu kunnen we dat prima regelen" René Stam, voorzitter KHN afdeling Hoorn

Ook de SED Organisatie (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) begrijp de behoefte om de terrassen te openen. "Dat is aan het Rijk, maar wat ons betreft is dit een mogelijkheid", laat een woordvoerder weten. Gemeente Opmeer wacht de landelijke richtlijnen af. Medemblik begrijpt ook de wens vanuit de horeca, maar ziet de opening van terrassen niet gebeuren. Burgemeester Frank Streng: "Het aantal besmettingen onze regio is hoog. Het openen van terrassen brengt daarom veel risico’s met zich mee." Streng is hier dan ook geen voorstander van. Hij begrijpt de wens tot openen van de terrassen vanuit het perspectief van de horecaondernemer wel. "Zij zitten al maanden zonder perspectief. Het openen van de terrassen zou echter in strijd zijn met de landelijke maatregelen en is niet passend gezien het aantal besmettingen in de regio." 'Verantwoord terras' Ondanks de hevige uitbraak in de regio, komt de opening van terrassen hoe dan ook dichterbij volgens René Stam. "Het kan bij wijze van spreken ook morgen al. Maar ik denk dat iedereen er klaar voor is om rond half maart open te gaan en de terrassen op een verantwoorde manier neer te zetten. Als de terrassen weer open gaan, krijgt de stad weer een beetje kleur op haar wangen."