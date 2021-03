Halsema wil toerisme aanpakken, maar krijgt ze daarvoor steun uit Den Haag?

AMSTERDAM - Het staat hoog op de politieke agenda van burgemeester Femke Halsema: het leefbaarder maken van de Amsterdamse binnenstad en dan met name de Wallen. Tijdens de coronacrisis zijn de historische straten zo goed als leeg, maar normaal kun je er door het enorme aantal toeristen je kont amper keren. Ook landelijk is er aandacht voor het beter spreiden van toeristen, maar in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen is het onderwerp nogal ondergesneeuwd. Of totaal onvindbaar.

Er ligt een plan om het aantal ramen op de Wallen terug te dringen en een deel van sekswerkers ergens anders in de stad onder te brengen. Zo wordt er gesproken over een groot erotisch centrum, dat naast raambordelen ook horeca krijgt. Daarnaast onderzoekt Amsterdam een ingezetenencriterium voor coffeeshops. Dat betekent dat buitenlandse toeristen er niet langer welkom zijn om een jointje te scoren. NH Nieuws pakt de verkiezingsprogramma's van de landelijke partijen erbij om te zien of toerisme in verkiezingstijd ook een heet hangijzer is. We hadden een vergrootglas nodig.

VVD De VVD maakt er weinig woorden aan vuil. De liberalen van Mark Rutte hebben het over het 'versterken van de vrijetijdseconomie en de horeca. Ook zetten ze in op 'verspreiding van toerisme over het land heen'. Hoe de VVD dat wil doen staat er niet. CDA Ook de christendemocraten willen na de coronacrisis inzetten op 'een betere spreiding van binnen- en buitenlands toerisme over de verschillende toeristische regio's om grote concentratie en schadelijke neveneffecten te voorkomen en de diverse regio's te versterken'. Ook wil het CDA vakantieverhuur via websites als Airbnb beperken of zelfs verbieden. D66 D66 schrijft in het verkiezingsprogramma dat toerisme 'een volwaardige plaats krijgt binnen het economisch beleid. Om problemen met massatoerisme in stadscentra en kustplaatsen te verhelpen, moet toerisme over Nederland meer worden verspreid. Een landelijke aanpak is nodig omdat gemeenten en provincies beperkte middelen hebben om hierop te sturen'. GroenLinks Bovenstaande partijen zetten dus allemaal in op spreiding van het toerisme over Nederland. GroenLinks heeft het woord 'toerisme' niet eens in het verkiezingsprogramma staan. Wel wil de partij vakantieverhuur via platforms als Airbnb tegengaan. Partij voor de Dieren Ook de Partij voor de Dieren wil toeristische verhuur van woningen beperken. 'Er komen spelregels voor de tijdelijke verhuur van woonruimte voor toeristen. Gemeenten krijgen de ruimte om vakantieverhuur te beperken en te verbieden in gebieden waar vakantieverhuur voor overlast en verloedering zorgt'. ChristenUnie/SGP Als het gaat om het weren van braltoeristen uit de binnenstad heeft Halsema een goede aan de Christenunie en de SGP. Beide partijen willen dat alle coffeeshops worden gesloten. De CU wil dat het kopen van seks strafbaar wordt voor de klant, niet voor de sekswerker. De SGP gaat nog een stapje verder en wil een totaalverbod op betaalde seks.

In de partijprogramma's van onder meer de PvdA, PVV, 50plus en Forum voor Democratie wordt over toerisme met geen woord gerept.

