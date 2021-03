Volendam-trainer Jonk rouleert in drukke weken: "Beste speler speelt niet altijd"

Op de afsluitende training voor het duel met Almere City ontbraken Darius Johnson, Mike Eerdhuijzen en de langer geblesseerde Kevin Visser. Johnson is herstellende van een blessure aan zijn been. Eerdhuijzen is tegen Almere City nog niet van de partij, maar Jonk verwacht dat de centrale verdediger zaterdag tegen Roda JC weer tot de selectie behoort. "We hebben iedereen keihard nodig", aldus Jonk.

Rouleren

Afgelopen zaterdag verspeelde Volendam kostbare punten bij FC Eindhoven (1-1). Jonk koos voor een gewijzigde opstelling ten opzichte van het duel met Jong Ajax (3-2), Martijn Kaars, die tegen de Amsterdammers in de basis stond, begon tegen Eindhoven op de bank. "We hebben van de week een aantal jongens al iets anders ingestoken. Dat kan morgen weer zo zijn", verklaart Jonk in deze drukke weken. "Het wil niet zeggen dat de beste speler altijd speelt. Soms kies je voor iets dat beter past om daarmee te starten. Dat betekent niet dat je minder bent dan een ander. Dat is lastig om aan spelers uit te leggen. Iedereen wil graag spelen."

Almere City

Woensdagavond treedt Het Nieuwe Oranje aan tegen de nummer drie van de ranglijst. Afgelopen weekend verloor Almere City met 2-0 van Cambuur, dat daarmee een grote stap richting de titel zette. Hoewel Volendam veel onnodige punten verspeelde en kwalitatief niet veel onder doet voor Almere, ziet Jonk de komende tegenstander niet als een concurrent. "Almere staat veel hoger dan wij. Dus wij hebben vrij weinig recht van spreken. Zij zijn uitstekend bezig en spelen voor de derde plaats. Dus dat is een groot compliment voor Almere."

De wedstrijd Almere City - FC Volendam is te volgen in de extra radio-uitzending van NH Sport met daarin ook een liveverslag van de bekerwedstrijd sc Heerenveen - Ajax. De uitzending met Rob Mooij en Stef Swagers begint om 19.00 uur.