Aantal besmettingen blijft stijgen, Beemster is koploper

ZAANSTREEK-WATERLAND - In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is net als voorgaande weken nog van toepassing.

Landsmeer is geen koploper meer. Die positie wordt nu ingenomen door de Beemster, daar zijn namelijk de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 728 mensen positief getest op corona. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 73 mensen positief hebben getest. In de periode daarvoor waren het er 37.

In Oostzaan zijn naar verhouding de minste besmettingen van de regio geregistreerd. Hier daalt het aantal. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 123 inwoners positief getest, dat komt in de praktijk neer op 12 mensen. Vorige week waren dat er nog 16.



De grootste stijging is in de categorie 0-19 jaar. Het aantal besmettingen is hier verdubbeld. Dit is conform het landelijk beeld en ligt in de lijn der verwachting door het gewijzigde testbeleid.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: