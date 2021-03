Rugbycompetitie wordt in april hervat

De wedstrijd tussen Nederland en België is bepalend voor promotie naar de Championship Poule. Dat is de competitie onder het Six Nations-toernooi, de hoogste landencompetitie in het rugby.

Discussie

In december was er bij de clubs nog discussie of het wel verstandig is om weer te beginnen met rugby in Nederland. In februari was er een nieuwe meeting en toen stonden de neuzen meer in dezelfde richting. "In december was er nog een hoge besmettingsgraad. In eerste instatie was er bij veel clubs discussie of dit wel verstandig was om te doen. Inmiddels is er een heel duidelijk protocol vanuit het NOC*NSF en de rugbybond hoe om te gaan met corona en dat heeft voor een verandering in de gedachtengang gezorgd", laat Grader weten.