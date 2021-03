Hoog bezoek bij café De Stapper, 'kabinet' drinkt bier op het terras

PURMEREND - Hoog bezoek vandaag bij Café De Stapper in Purmerend. Het café aan de Kolkstraat heeft het terras vol zitten met bijzondere gasten. "Een leeg terras is geen terras", vertelt Denise Duizendstra aan Regio Purmerend . De eigenaresse van De Stapper wilde graag meedoen met de horeca-actie tegen de coronamaatregelen. In een paar dagen fabriceerde de ondernemer een zeven prominente politici.

Om 12.05 uur ging er een ludieke nationale actie van start, waarbij horeca ondernemers kenbaar maakten het niet eens te zijn met het feit dat hun terrassen gesloten moeten blijven. Op de Koemarkt in Purmerend bleef het rustig. Slechts twee ondernemers sloten zich aan en zetten hun terras buiten.

Door hun terras buiten te zetten – en deze af te zetten – laten horecaondernemers vandaag in het hele land zien tegen het huidige corona-horecabeleid te zijn. Dat zij hun terrassen niet coronaproof mogen openen vinden de ondernemers onbegrijpelijk.

Onbegrijpelijk

Robin van Café De Bar: "Dit weekend was het druk op de Koemarkt. Veel horecazaken waren open voor afhalen en het was natuurlijk prachtig weer. Rondom de koeien op het plein verzamelden zich tientallen mensen. Juist door de terrassen open te gooien, met inachtneming van de regels, had afstand bewaard kunnen worden."

Ook Astrid van Roast vindt het huidige beleid onbegrijpelijk. "We hebben al laten zien dat wij als horeca prima coronaproof een terras kunnen voeren. Al zouden we maar tot 18.00 uur open mogen en zouden mensen hun hapje of drankje bij het afhaalpunt zelf moeten ophalen. Alles beter dan dit! We willen weer bezig zijn. We zijn niet voor niets horecaondernemers."

Toen de landelijke actie bekend werd, bleek al snel dat het overgrote deel van de horeca op de Koemarkt niet mee zou doen. Op de Koemarkt in Purmerend sloten alleen Roast en Café De Bar zich aan bij de actie.