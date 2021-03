Verdachte brand ondergrondse Singelgarage vandaag voor rechter

ALKMAAR - Adrianus K. moet zich vandaag verantwoorden tegenover de rechter: hij zou de brand hebben veroorzaakt in de ondergrondse Singelgarage op 1 juli vorig jaar. De vierhonderd parkeerplekken aan het Ritsevoort in het centrum zijn tot op de dag van vandaag niet in gebruik.

Op het moment van de brand stonden 160 auto's in de garage geparkeerd. Hoewel slechts een paar auto's onherstelbaar beschadigd raakten, wordt de garage op dit moment nog steeds gerenoveerd. Onder meer de betonnen vloerplaten zijn flink aangetast. Alkmaarder Adrianus K. (51) wordt ervan verdacht dat hij één of twee voertuigen in de fik heeft gestoken met een brandbare stof en een aansteker. Door die actie zou hij mogelijk mensen, die aanwezig waren in de garage, in levensgevaar hebben gebracht. Extreme hitte Een van de auto's was een elektrisch voertuig, dat voor extra grote hitte zorgde bij de brand. Die hitte en de enorme ophoping van rook in de garage bemoeilijkten de bestrijding ervan. Door de inzet van blus- en ventilatierobots was de brand na vijf uur onder controle. Op beelden is te zien dat het een grote ravage was. Ook een brandweerman deed destijds zijn verhaal bij NH Nieuws. "Ik zit al vijf jaar bij de brandweer, maar dit was een ongekend ingewikkelde en complexe brand. Je zag geen hand voor ogen." In de Alkmaarse gemeenteraad werden vraagtekens gezet bij de brandveiligheid van de garage.

De eerste maanden na de brand is de garage schoongemaakt, meldt de gemeente. Vermoedelijk gaat de Singelgarage in juli weer open. Verdieping -1 wordt als eerste geopend, drie weken later volgt verdieping -2.

Singelgarage De garage onder de Alkmaarse stadsgracht de Singel is in 1998 opgeleverd, en was de eerste parkeergarage in Nederland die (grotendeels) onder water ligt. De aanleg er van kostte ruim 12 miljoen gulden. Er is parkeerruimte voor een kleine 400 auto's, op twee parkeerlagen.

