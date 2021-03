Speeltuin Groenendaal mag weer open: "Buitenspelen voor kinderen belangrijk"

Eerder was de speeltuin nog gesloten , terwijl soortgelijke speeltuinen zoals speeltuin ’t Paradijsje in het centrum van Haarlem wel geopend waren. De reden hiervoor was dat de speeltuin een commerciële speeltuin is en daardoor officieel valt onder de pretparken. ’t Paradijsje daarentegen is een stichting en mocht wel open.

Dat de speeltuin weer open mag, ligt aan de recente versoepeling van de regels voor buurtspeeltuinen vanuit het RIVM. Het OMT heeft in zijn advies het belang van buitenspelen voor kinderen benadrukt en geadviseerd kleine buurtspeelplaatsen open te houden.

De gemeente Heemstede heeft nu besloten dat Speeltuin Groenendaal onder de buurtspeeltuinen valt. Hoewel de speeltuin niet een typische buurtspeeltuin is en een beetje in een grijs gebied valt, trekt het geen bezoekers aan van buiten de regio. Daarom mag het alsnog open, zo is de redenatie.

Het Linneaushof mag overigens nog niet open, omdat die wel veel bezoekers van buiten de regio aantrekt.

Strenge regels

Er gelden wel strenge regels in de speeltuin. Zo mag het gebruikelijke terras in de speeltuin er niet staan, mogen er geen drankjes of etenswaren gekocht of genuttigd worden in de speeltuin en moeten ouders 1,5 meter afstand van elkaar houden.

En het welbekende drankje of ijsje, dat je bij het entreekaartje krijgt, mag je afhalen bij vertrek. "Wij zijn allang blij dat we weer, ondervoorwaarden, open mogen", laat Nina weten. "Laten wij blij zijn dat de kids weer kunnen spelen."