Marian van der Weele is de nieuwe burgemeester van Waterland

De nieuwe burgemeester is 56 en opgegroeid in Noord-Beveland. Ze studeerde Engelse en Europese Studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna vervulde ze verschillende functies in besturen en de politiek. Zo was ze tussen 2003 en 2006 procesmanager bij Stadsdeel Zuid en tussen 2010 en 2014 gemeenteraadslid in gemeente Ouder-Amstel. In Ouder-Amstel is Van der Weele op dit moment nog wethouder.

'Prima burgemeester'

Eerder liet de gemeenteraad al weten in van der Weele een prima burgemeester te zien. "Mevrouw van der Weele toont grote interesse in de historie van onze kernen, heeft een goede visie op het toerisme en de waarden van ons landschap. Om dat landschap te verkennen zal de gemeenteraad haar, zoals in de profielschets was te lezen, een paar passende laarzen aanbieden", schrijft de raad. De nieuwe burgermoeder vertelde eerder op Twitter 'ongelofelijk blij en vereerd' te zijn.

Deze week staat het in het teken van het afscheid van waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn. De installatie zal net als in Wormerland sober zijn. Wel is het een officieel moment dat door omroep PIM live uitgezonden zal worden.