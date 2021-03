De Stembus: aflevering 2 - Wie gaat er in de auto van de burgemeester stemmen?

In De Stembus onderzoekt Isabella Prins waar en hoe we in dit coronajaar kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met de chauffeur van burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer rijdt ze door de stemstraat in Vijfhuizen. In Aalsmeer vraagt ze voorbijgangers wie ons uit de coronacrisis kan trekken: is dat Mark Rutte of Lilianne Ploumen? En als ze net even staat uit te puffen, stuit ze op zanger Gerard Joling.