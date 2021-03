'Vol' terras voor Huizer horecaondernemer: "Er stonden mensen ontroerd te kijken"

HUIZEN - Het is een beeld wat je na een jaar coronavirus haast niet meer gewend bent: een vol terras. Het terras van de Huizer lunchroom Insolar zat vandaag tot de laatste stoel gevuld. Niet met mensen, maar met paspoppen. "Een statement, omdat we willen dat we natuurlijk willen dat ons terras snel weer open mag. Maar ook om de winkeliers op het plein te steunen", zegt horecaondernemer Sten Mouissie.

"Als horecaondernemers hebben we als geen ander bewezen dat wij goed om kunnen gaan met de coronaregels en gereguleerd mensen kunnen ontvangen. Dat kunnen we nog steeds. We gaan dan ook heel graag weer open."

Dat geldt ook zeker voor Sten. Nu de zon weer schijnt, ziet hij de bankjes op het plein vol met mensen zitten. "Ook mensen hier in Huizen gaan weer naar buiten en zeker als het mooi weer is, is het hartstikke druk op het plein. Het is natuurlijk niet zo druk als in de parken op andere plekken, maar alle bankjes zitten vol en mensen zitten dicht op elkaar. Als ze op die bankjes kunnen zitten, waarom dan niet op een terras?", vraagt de Huizer zich hardop af.

Voortbestaan onzeker

De heropening van in ieder geval de terrassen is voor Sten ook broodnodig. "We hebben de afgelopen maanden een paar flinke schulden opgebouwd. Dat maakt ons voortbestaan onzeker, want we hebben geen idee hoe lang we het nog kunnen overleven. Als we in ieder geval het terras weer open kunnen doen, verdienen we in ieder geval iets. Dat geeft weer wat lucht. We hopen echt dat het snel kan."

Sten hoefde dan ook geen twee keer na te denken om mee te doen aan de landelijke actie van horecaondernemers. Toch wilde hij het anders aanpakken dan anderen. "We bedachten al snel dat het leuk zou zijn als het terras echt vol zou zitten, maar dan natuurlijk niet met mensen. Rondom onze zaak hebben we heel veel modewinkels. Van het één kwam al snel het ander en plots hadden we het plan om paspoppen neer te zetten", lacht Sten. "We hebben de winkeliers benaderd en allemaal deden ze mee."