Laren heeft grootste aandeel 70-plussers onder kiezers, grote zorgen bij ANBO

De gemeente Laren telt relatief de meeste 70-plussers. Van het totaal aantal inwoners (8.790), is circa 32,1 procent 70 jaar of ouder. Ook de gemeente Bergen heeft een groot aantal oudere mensen in de gemeente wonen. Hier gaat het om 30,5 procent van het totaal aantal inwoners (24.280). Daarna volgen Heemstede (27,6 procent), Bloemendaal (27,5 procent) en Heiloo (25,6 procent). De gemeente Amsterdam telt relatief gezien de minste ouderen. Het gaat hierbij om 12,4 procent van het totaal aantal inwoners (581.870).

Ook het stemmen gaat vanwege de coronacrisis dit jaar anders dan normaal. Naast dat de stemperiode met twee dagen is verlengd, krijgen 70-plussers dit jaar de mogelijkheid om hun stem per post uit te brengen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lieten eerder zien dat het hierbij om zo'n 2,4 miljoen kiesgerechtigden gaat. Dat is ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden.

Dat de gemeenten Laren en Bergen de meeste 70-plussers tellen, is volgens demograaf Marco Bontje niet zo gek. Hij laat weten dat het twee welvarende gemeenten zijn waar de grondprijzen heel hoog liggen, jongeren kunnen zich een huis in een van de twee gemeenten over het algemeen niet veroorloven. "Daarnaast", benadrukt hij, "zijn er in die gemeenten ook veel beschermde natuurgebieden, waardoor er weinig nieuwe woningen kunnen worden bijgebouwd."

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) laat weten dat landelijk gezien bijna een derde van de 70-plussers overweegt om per brief te stemmen. "Jammer", vindt woordvoerder Ewald van Kouwen van de ouderenbond. Hij had liever gezien dat zij meer gebruik zouden maken van de mogelijkheid om eerder te stemmen.

Hij voorziet namelijk veel problemen met de alternatieve stemmethode. "Het stemmen per post gaat naar ons idee grote uitdagingen met zich meebrengen. Veel mensen hebben nog geen brief ontvangen en als ze die al ontvangen hebben, belandt het op de grote stapel en laten ze de brief mogelijk te lang liggen." Van Kouwen is bang dat de ouderen de brief te laat op de post gaan doen. Om de stemming mee te kunnen laten tellen, dienen ouderen het stembiljet uiterlijk 12 maart al op de bus te doen.

Verkeerd op de post

En dat op de bus doen, zal volgens Van Kouwen ook niet geheel soepel verlopen. Hij legt uit dat je het stembiljet in een aparte enveloppe moet doen en die enveloppe dichtgeplakt weer in een nieuwe enveloppe met de stempas moet stoppen. Dit leidt volgens hem tot veel verwarring. "En als dit verkeerd gaat, dan wordt het stembiljet weggegooid."

Voorzitter Joop Hartong van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Gooi-Oost, een maatschappelijke belangenorganisatie van en voor senioren, herkent zich niet in dat beeld. Volgens hem hebben mensen de organisatie nog niet benaderd met vragen of dilemma's over het stemmen per post.

"We hebben aangegeven dat mensen altijd contact met ons kunnen zoeken, maar ik denk dat ze het allemaal aardig onderling kunnen regelen." Extra ondersteuning voor de grote hoeveelheid 70-plussers uit Laren komt er vanuit de plaatselijke afdeling van KBO dus niet.

De ANBO zorgt wel voor extra ondersteuning. Naast dat zij heeft gezorgd voor de komst van meer radiospotjes en advertenties, pakken zij ook hun eigen voorlichtingsrol. "Zo staan er speciale voorlichtingsfilmpjes op de website en nieuwsberichten met hoe er gestemd moet worden."

Bekijk op onderstaande kaart hoe veel kiesgerechtigde 70-plussers in jouw gemeente wonen: