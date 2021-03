Gooi NL V Jonge koffieonderneming met composteerbare koffiecupjes groeit volop

De meeste koffie is nog steeds verpakt in plastic zakken en de zogeheten aluminium 'koffiecupjes' leveren veel gemak op maar bij Riana ook telkens een schuldgevoel. De Gooise koffie is daarom verpakt in composteerbare zakken en cupjes.

NH / Pak An Doen

Maar de composteerbare verpakking is zo'n 40 keer duurder dan een gewone plastic zak. "We zijn ons ervan bewust dat mensen niet altijd bereid zijn meer te betalen voor iets wat heel duurzaam is", zegt Sebastiaan. Als zelfstandig ondernemer is hij zowel magazijnmedewerker, bezorger en financiële man. Maar ook degene die het geld uitgeeft.

Voor Sebastiaan en Riana is dat dit keer een goed teken want dat betekent dat hun nog jonge koffieonderneming in Hilversum volop groeit. Na een carrière bij grote corporaties, koos het jonge stel voor een eigen bedrijf in de koffiebranche. Een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

NH / Pak An Doen

Voor Sebastiaan en Riana is dat dit keer een goed teken want dat betekent dat hun nog jonge koffieonderneming in Hilversum volop groeit. Na een carrière bij grote corporaties, koos het jonge stel voor een eigen bedrijf in de koffiebranche. Een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.