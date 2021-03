Noord-Holland NL V Duurzaamheid staat deze week centraal in Pak An Doen (23)

Tenten van oude spijkerbroeken, relatiegeschenken van mondkapjes en eerlijke koffie in composteerbare verpakking. Als je als bedrijf niet duurzaam bent, dan tel je niet meer mee.

Bij een zeilmakerij in het bekendste vissersdorp van Nederland naaide men bijna 100 jaar geleden van zeildoek een tent in elkaar. Niet wetende dat daarmee de basis was gelegd voor een nieuw hoofdstuk van het bedrijf. Inmiddels is het een grote tentenfabriek en kan men het predicaat 'Hofleverancier' op gevel schroeven.

Zeildoek werd lichtgewicht katoen en inmiddels maakt men tenten van oude spijkerbroeken en hennep. Het coronavirus zorgde voor een onverwachte meevaller. Kilometers met doorzichtig kunststof plastic is er vorig jaar verkocht. Normaal gesproken wordt het gebruikt om ramen in tenten te maken maar nu bleek het een ideale bescherming voor baliemedewerkers tegen het virus.

In Amsterdam heeft men een oplossing bedacht voor de vele gebruikte mondkapjes die weggegooid worden. Omdat er plastic in verwerkt zit, is hergebruik lastig. Een producent van relatiegeschenken ziet er wel brood in. De ingezamelde mondkapjes worden vermalen en verwerkt tot kunststof platen. Van deze platen worden houders gemaakt voor laptops en mobiele telefoons. Handig voor je 'zoom-meeting'.

Starters Riana en Sebastiaan uit Het Gooi zien mogelijkheden met duurzame koffie. Na jaren bij een grote 'corporate' is het tijd voor een eigen bedrijf waarmee ze de koffiewereld willen veranderen. Eerlijke koffie in composteerbare verpakking met een Gooische 'twist'. Het is pionieren en hopen dat de grote jongens niet zo snel kunnen veranderen. Ze doneren één cent per kop koffie aan een goed doel. En met 36 miljoen koppen koffie per dag in Nederland kan dat flink oplopen.