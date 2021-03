Ab H. na uitzitten straf alsnog vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Paul Epskamp

SCHAGEN - De 73-jarige Ab H. uit Enkhuizen is door het gerechtshof in Den Haag alsnog vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Paul Epskamp in 2005. De Schagenaar kwam na zware martelingen om het leven. H. werd eerder door het gerechtshof in Amsterdam bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel. Hij zat toen in Noorwegen in de gevangenis voor een ander vergrijp en wilde dat de zaak werd overgedaan.