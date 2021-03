Honden ziek door mogelijk 'giftige stof' op heide rond Huizen

HUIZEN - Enkele honden zijn afgelopen weekend flink ziek geworden na het eten van mogelijk giftige stoffen op de heide rond Huizen. Om hoeveel honden het precies gaat, weet natuurbeheerder het Goois Natuurreservaat (GNR) niet. "Vooral afgelopen weekend hebben wij de verhalen ook gehoord, de afgelopen dagen is het weer rustig. We houden het wel scherp in de gaten", zegt GNR-woordvoerder Ines van Hees.