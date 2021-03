Tientallen ouderen slachtoffer van pinpasfraude: "Hij zei dat hij van de politie was"

AMSTERDAM - Sinds het najaar zijn tientallen oudere Amsterdammers het slachtoffer geworden van oplichting. Criminelen ontfutselden bankpassen met pincodes en maakten zo forse bedragen buit. Ook Karen uit Zuid overkwam het. "Hij zei dat hij van de politie was. En dan weet je zeker dat het te vertrouwen is."

Afgelopen september klampte een man Karen aan bij de Jumbo in haar buurt en begon een geanimeerd gesprek. "Hij vroeg hoe het met mijn hulphond ging en met mij en hij probeerde vertrouwen te wekken. Het was een leuk gesprek." Nietsvermoedend reed Karen in haar rolstoel naar huis. De dag daarna werd ze thuis gebeld door een man die zich voordeed als agent. Hij herinnerde haar aan die ontmoeting in het winkelcentrum en zei dat er iets mis was met haar bankpas. "Hij wilde me graag helpen", vertelt ze. "Hij zei dat hij iemand zou sturen om de pasjes op te halen. Mét pincode, die moest ik op de envelop schrijven."

Op aanwijzing van Karen reed de nepagent naar haar huis. Ze overhandigde hem de envelop met bankpassen en pincodes. Later kreeg Karen toch een raar gevoel en belde ze de politie. Er bleek voor tweeduizend euro van haar rekeningen te zijn gepind. "Waarom ik dat deed? Die man zei dat hij van de politie was en dan weet je toch zeker dat dat te vertrouwen is." Ze is nog steeds boos. "Ik vind het afschuwelijk dat op deze manier kwetsbare mensen worden misbruikt en dat er zoveel vertrouwen wordt geschonken dat iemand er op zo'n manier in stinkt. Je bent kwetsbaar en je bent blij dat je geholpen wordt. Daar wordt misbruik van gemaakt."

De politie is met een onderzoek bezig, maar heeft nog extra informatie nodig om de daders te kunnen aanhouden. Daarom roept de politie op om iedereen die slachtoffer is geworden van pinpasfraude zich te melden en aangifte te doen. Ook mensen bij wie de poging hun passen en gegevens te ontfutselen is mislukt, willen ze graag spreken om de zaak zo snel mogelijk op te lossen.