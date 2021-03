Handhaving grijpt in en sluit Barry's terras op de Nieuwmarkt

AMSTERDAM - Handhaving heeft ingegrepen bij de terrasactie die een uitbater op de Nieuwmarkt initieerde vanochtend. De eigenaar van café Del Mondo zette, tegen de coronaregels in, toch zijn terras open .

Burgemeester Halsema roept in een reactie op horecaondernemers, 'ondanks de moeilijke situatie en hoge nood bij ondernemers ' terrassen niet te openen. "Een stille protestactie zoals een terras afgezet met bijvoorbeeld roodwit lint of met omgekeerde tafels wordt ongemoeid gelaten", stelt ze.

"Het werkelijk openen van terrassen - serveren, gaan zitten - mag niet volgens de landelijke regels in verband met de pandemie. Dan moeten we optreden. Horeca die toch opengaan riskeren sluiting door last onder bestuursdwang."

De koffie stond klaar

De café-eigenaar wilde met het openzetten van zijn terras een signaal geven aan de politiek. Vanochtend liet hij al weten de handhaving te verwachten.

"Ik verwacht dat er al snel politie zal zijn en dat ik eerst een waarschuwing krijg en daarna een boete, maar we zullen wel zien, de koffie staat klaar", aldus caféhouder Barry van den Berg.