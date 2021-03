Plezier en vreugde, maar ook overlast en vernielingen: zijn we klaar met vuurwerk?

HILVERSUM - Vuurwerk afsteken met oud en nieuw: de een kijkt er het hele jaar naar uit, de ander haat het. In Hilversum ging het tijdens de jaarwisseling van 2012 mis toen er een zware vuurwerkbom ontplofte voor Theater Gooiland. Er vielen wonder boven wonder maar een paar gewonden. Sindsdien loopt Hilversum voorop in de strijd tegen vuurwerkoverlast. In aanloop naar de verkiezingen barst de discussie weer los: moeten we vuurwerk gewoon helemaal verbieden?

Vuurwerkverkoper Evelien Arler komt uit Eemnes. Ze is opgegroeid met vuurwerk in de winkel van haar ouders. Nu verkoopt ze het zelf en intussen doet de volgende generatie ook al mee. "Afgelopen jaarwisseling was een donkere bladzijde in mijn vuurwerkcarrière", vertelt ze. "Op het moment dat ik hoorde dat ik in 2020 geen vuurwerk mocht verkopen, had ik het even heel moeilijk, want ik had het totaal niet zien aankomen."

Dat verbod heeft de deur verder op een kier gezet voor de discussie van een algeheel vuurwerkverbod. Iets wat Hilversummer Herman Vijlbrief toejuicht. Hij is de initiatiefnemer van het wormenhotel. Die is met de jaarwisseling van 2019 doelwit geweest van vernieling. Vandalen hebben het hotel opengebroken en er vuurwerk ingegooid of tegenaan geplakt. "Dat je echt willens en wetens zoiets moois wat je met elkaar hebt neergezet gaat vernielen, vind ik echt huftergedrag", vertelt hij.

Tekst gaat door onder foto