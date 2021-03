Barry gooit zijn terras open op de Nieuwmarkt: "Dan maar een boete"

Op het terras van café Del Mondo op de Nieuwmarkt in Amsterdam kun je vandaag wel gewoon een biertje of een kop koffie bestellen in. Uitbater Barry van de Berg neemt de boete die hij kan krijgen voor lief. "Ik steek mijn nek uit en heb al zoveel geld verloren, die boete maakt ook geen verschil meer", aldus Barry die vanmorgen vroeg de stoelen op zijn terras neerzette.