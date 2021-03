Komt er een eigen vaccinatielocatie voor West-Friezen?

HOORN - Op termijn moet er in de regio een locatie geopend worden waar inwoners gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Maar waar moet deze komen en per wanneer kan de vaccinatielocatie geopend worden? Daarover heerst nog veel onduidelijkheid, zowel bij de GGD als bij de gemeente. "We zijn op dit moment bezig om een geschikte locatie te vinden", aldus een woordvoerder van de GGD.

Twee politieke partijen uit de gemeente Hoorn vroegen het college afgelopen jaar al om zich tot het uiterste in te spannen voor een vaccinatielocatie in West-Friesland. In een brief antwoordde burgemeester Jan Nieuwenburg dat die wens er ook vanuit de gemeente is, maar dat het RIVM in de eerste fase van het vaccineren gekozen had voor één centrale locatie per GGD-regio.

Nu de distributie van coronavaccins sneller gaat en Nederland over meerdere vaccins kan beschikken, is het mogelijk geworden om het aantal vaccinatielocaties te verhogen.

Op zoek naar geschikte locatie

Harry Katstra, woordvoerder van de GGD Hollands Noorden, bevestigt aan WEEFF dat er al weken gesproken wordt over een vaccinatieplek in de gemeente Hoorn. "Wij zijn op dit moment bezig om daar een geschikte locatie te vinden", licht hij toe. "We hebben eerder gesprekken gevoerd met de eigenaar van een locatie in Hoorn, maar die locatie bleek ongeschikt."

De woordvoerder laat weten dat er op dit moment gekeken wordt naar een andere locatie, maar het kan nog een tijd duren voordat daar meer duidelijkheid over is. "Sowieso moet dan met de eigenaar van het pand afgestemd worden wat we het beste kunnen doen", aldus Katstra. "En de gemeente moet er ook nog goedkeuring voor geven. We hebben geen idee wanneer we daar meer duidelijkheid over kunnen geven."

Vaccinatielocaties

Inwoners uit West-Friesland kunnen nu gevaccineerd worden in Alkmaar, Purmerend en Lelystad. Sinds vorige maand is er een optie bij gekomen in Middenmeer, waar een grote tent werd neergezet en nu tweeduizend mensen per dag gevaccineerd kunnen worden tegen corona. Of dat aantal gehaald kan worden hangt af van de levering van vaccins.