VOLENDAM - Er komt komend seizoen een splinternieuwe kunstgrasmat in het stadion van FC Volendam. Volgens de voetbalclub is het op dit moment nog niet mogelijk om over te stappen op natuurgras. Die ambitie ligt er voor het seizoen 2022/2023.

Het veld wordt intensief gebruikt voor trainingen en wedstrijden. Ook vinden er regelmatig andere activiteiten plaats. Op natuurgras kan dat niet zonder dat de mat beschadigd raakt. FC Volendam is bezig samenwerkingen te realiseren waardoor er na komend seizoen ruimte voor met name de jeugd is om elders te kunnen trainen.

Sinds de komst van Team Jonk vorig jaar is de wens om over te stappen naar natuurgras steeds concreter te worden. Ruim een maand geleden wond De Graafschap-trainer Mike Snoei zich ook op over de staat van de plastic mat in Volendam. Topscorer Ralf Seuntjens viel al voor rust geblesseerd. "Dit kunstgras is verschrikkelijk", zei Snoei na afloop van het duel (1-4).