Gemeente doet onderzoek naar vergroten en verplaatsen Huizer Museum

Het Huizer Museum staat al een kwart eeuw aan de Achterbaan, maar daar groeit het uit haar jasje. Het museum wil uitbreiden. Letterlijk qua grootte, maar ook qua aanbod. "Het Huizer Museum wil haar rol als drager van het Huizer en Goois sociaal cultureel erfgoed uitbreiden", aldus de gemeente Huizen.

Het museum heeft daarvoor een groter gebouw op een andere plek nodig. Voor het zover komt, wordt nu onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een nieuw museumconcept. Als dat er is, wordt er gekeken naar een gebouw en wat het hele plan allemaal gaat kosten.

Klein museum

Het Huizer museum worstelt al langer met haar grootte. Juist in coronatijd blijkt het kleine museum aan de Achterbaan tegen problemen aan te lopen, omdat het te klein is om overal anderhalve meter afstand te houden. Dat is een van de redenen waarom het museum al sinds het begin van de coronacrisis dicht is. Afgelopen november kreeg het museum nog een flinke subsidie om het museum 'coronaproof' te maken.

Het museum en de gemeente verwachten hun onderzoek nog deze zomer afgerond te hebben.