De Peiling: woningnood is het belangrijkste thema deze verkiezingen

Ondanks alle mooie plannen van de politieke partijen zal het woningtekort in de komende kabinetsperiode niet worden opgelost. Tot die conclusie komen de rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meldt RTL Nieuws.

Opmerkelijk, omdat alle politieke partijen de woningnood als het grootste probleem zien. Op dit ogenblik is er een tekort van zo'n 330.000 woningen. Het versnellen van de woningbouw is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeilijk, omdat er een tekort is aan grond en bouwvakkers.

Minister van Wonen

Een aantal politieke partijen pleit voor een minister van Wonen die verantwoordelijk is voor de realisatie van nieuwe woningen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zet dit geen zoden aan de dijk, alles wat de partijen wensen kan ook binnen de bestaande kaders gerealiseerd worden. Het idee om snel veel tijdelijke woningen neer te zetten is volgens het PBL een betere zet. "Voorwaarde is dan wel dat de capaciteit die wordt ingezet voor het realiseren van tijdelijke woningen niet ten koste gaat van de capaciteit voor de bouw van permanente woningen", schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving.