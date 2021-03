Excelsior legt Jong Ajax in uiterst productieve openingsfase snel over de knie

ROTTERDAM - Excelsior had slechts 23 minuten nodig om alle hoop van Jong Ajax aan diggelen te schieten. De Rotterdammers scoorden in de openingsfase drie keer en legden daarmee een stevige bodem voor de 5-1 overwinning.

Zo groot als het verschil in uitslag was, zo dichtbij stonden de ploegen voorafgaand aan het duel bij elkaar. Zowel Excelsior als Jong Ajax hadden 30 punten uit 26 wedstrijden. Het scoreverloop deed echter niet vermoeden dat beide ploegen elkaar zo weinig ontliepen. De thuisploeg rekende in de stormachtige openingsfase al af met de ploeg van Mitchell van der Gaag.

Iedere kans raak

Hoewel de bezoekers aardig voetbalden, was aan Rotterdamse zijde iedere kans raak. Na een fraaie aanval werkte Rio Hillen de bal in de achtste minuut achter Jong Ajax-doelman Domenik Kotarski. De beste kans volgde daarna uit een corner die er wonderbaarlijk niet in ging voor de Amsterdammers.

