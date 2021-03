Rob krijgt tijdelijke woonboot: "Ik ben al een stuk blijer"

AMSTERDAM - Het geluk lacht Rob Roosendaal weer een beetje toe, nadat zo'n twee weken geleden zijn woonschip aan de De Wittenkade in West zonk. Vanmiddag arriveerde zijn tijdelijke onderkomen, waarmee hij weer een dak boven zijn hoofd heeft. Bovendien staat de teller van een crowdfundactie inmiddels boven de 40.000 euro. "Ik ben al een stuk blijer, want ik had helemaal niets meer."

"Elke keer als ik daar binnenstapte, dan werd ik een beetje koud en verdrietig", blikt Rob terug. Zijn woonboot zonk kort nadat hij aan keelkanker was geopereerd. Hij is dan ook wat blij met alle hulp die hij de laatste weken ontving.

Niet alleen schoten Amsterdammers hem financieel te hulp, een bedrijf dat van zijn situatie hoorde bood hem een tijdelijke woonboot aan waarop hij voorlopig mag wonen. "Ik ken die mensen niet. Het is ongelooflijk. Dan komt toch het goede in de mens naar boven."

Ondanks de komst van de nieuwe woonboot was Rob vanmiddag toch nog een beetje bezorgd. "Onbewust ben je toch nerveus of het allemaal goed komt en slapen gaat niet zoals ik in het verleden sliep. Er gaan toch allemaal dingen door je heen."

Sabrina Korver, de dochter van Rob, is opgelucht dat er een tijdelijke oplossing is voor haar vader. "Hopelijk kan hij als alles weer is aangesloten weer slapen op zijn plek op de De Wittenkade."