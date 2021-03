Drukte en beperkt aantal vaccins: langere wachttijd voor Huizer vaccinatiestraat

Tachtigplussers en zorgmedewerkers die een afspraak willen maken om hun prik tegen het coronavirus te halen, moeten volgens de GGD steeds langer wachten. Dat ligt niet aan de hoeveelheid personeel en de beschikbare ruimte, zo stelt de GGD. Het probleem zit hem in de hoge opkomst voor het coronavaccin en het beperkte aantal beschikbare vaccins per dag.

Daar komt nog eens bij dat tijdslots voor het krijgen van het coronavaccin in de Huizer vaccinatiestraat vaak worden 'ingepikt' door mensen uit andere regio's. "We zien dat veel mensen uit nabijgelegen regio’s er ook voor kiezen om hun vaccinatie in Huizen te krijgen", aldus de GGD.

Vaccins verdeeld

Het aantal vaccins wordt landelijk verdeeld over regio's, wat betekent dat er per dag in de vaccinatiestraat in Huizen maar een beperkt aantal vaccins beschikbaar zijn. Bovendien kunnen ook mensen van buiten 't Gooi zich in de regio laten prikken. Maar de verdeling van de vaccins per regio wordt niet aangepast als er mensen vanuit bijvoorbeeld Almere naar Huizen komen om zich te laten inenten. "Om die reden zijn momenteel de tijdsloten in onze regio voor het maken van een nieuwe vaccinatie-afspraak helaas beperkter dan wij wensen", zegt de GGD. Mondjesmaat worden wel extra vaccins verdeeld, maar dat is lang niet genoeg.

Tachtigplussers of zorgmedewerkers die een uitnodiging hebben gekregen om hun coronavaccin te halen, zullen daardoor dus langer moeten wachten. Volgens de GGD is er wel een oplossing als mensen toch op korte termijn gevaccineerd willen worden: ook naar een andere regio gaan. "Hiervoor zult u dan mogelijk langer moeten reizen", aldus de GGD.