De Stembus - aflevering 1: Thierry Baudet bezongen op het Waagplein

In De Stembus onderzoekt Isabella Prins waar en hoe we dit jaar kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Alkmaar vraagt ze voorbijgangers met wie ze liever tien dagen in quarantaine gaan: Thierry Baudet of Sigrid Kaag? Ook komt ze bij café 't Torenerf in Zuidschermer tv-boswachter Arjan Postma tegen.